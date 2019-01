Notte nazionale del liceo classico presso istituto G.B. Ferrari di Este

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

L’Istituto di Istruzione Superiore G.B. Ferrari di Este, sempre in prima linea nella promozione degli studia humanitatis, per il terzo anno consecutivo partecipa alla Notte Nazionale del Liceo Classico.

L’evento, ideato e coordinato dal Liceo Gulli e Pennisi di Acireale, è alla quinta edizione nazionale e si terrà, presso la nostra sede di via Stazie Bragadine a Este, venerdì 11 gennaio dalle ore 18 fino alle ore 24, in contemporanea con oltre quattrocentotrenta licei classici di tutta Italia. La manifestazione nazionale si avvale del patrocinio del M.I.U.R., di Rai Scuola e di Rai Cultura, mentre l’Istituto Ferrari si fregia del patrocinio del Comune di Este. L’evento sarà un’occasione per riflettere sul significato e sul valore della formazione classica nel sistema educativo di oggi. La serata dell’11 gennaio si aprirà con la proiezione di un breve video; seguirà la lettura di versi dal greco con accompagnamento musicale; si continuerà poi con una serie di rappresentazioni teatrali e di laboratori, curati dai Docenti e animati dagli studenti, attraverso i quali saranno presentati diversi aspetti della cultura e della civiltà tanto greca e quanto romana; il tutto terminerà alle ore 24.00 con una lettura di versi in greco, comune a tutte le scuole partecipanti.