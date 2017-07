Noventa e Stra, approvato il progetto di potenziamento del servizio di polizia locale

Approvato dalle aministrazioni comunali di Noventa Padovana e Stra il progetto per il potenziamento dei servizi di controllo da parte della polizia locale finalizzati alla Sicurezza Urbana e alla Sicurezza Stradale.

I SERVIZI. Dopo un primo periodo di sperimentazione le due amministrazioni, che svolgono da oltre un anno il servizio in forma convenzionata, hanno deciso, in accordo con i rispettivi Comandanti, di acquistare due nuovi veicoli di servizio e nuova strumentazione tecnologica/operativa così da consentire agli operatori di Polizia Locale nuove metodologie di intervento sul territorio. Oltre ai due veicoli sarà acquistato un nuovo etilometro e tre precursori per l'accertamento del tasso alcolemico dei conducenti di veicoli coinvolti in sinistri stradali e negli altri casi in cui si renda necessario verificare se la guida sia avvenuta in condizioni di ebbrezza derivante da assunzione di bevande alcoliche. Sarà anche acquistato un sistema mobile per il riconoscimento dei veicoli non assicurati, non revisionati e/o rubati. Sarà potenziato l'impianto radio e saranno fornite nuove protezioni individuali agli operatori da utilizzare nel corso dei servizi esterni.

SODDISFAZIONE. Piena soddisfazione da parte dei rispettivi sindaci in quanto in sede di accordo sono state individuate nuove strategie al fine di migliorare l'impiego delle risorse disponibili. L'organico che può vantare attualmente su 12 operatori sarà infatti principalmente impiegato nei servizi atti ad incrementare la sicurezza urbana e la sicurezza stradale sull'intero territorio dei due Comuni che con i suoi 17 chilometri quadrati conta la presenza di oltre 19mila abitanti e migliaia di veicoli in transito tutti i giorni che dalla Riviera del Brenta si spostano verso Padova e viceversa.