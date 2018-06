I numeri da record del nubifragio: decine di interventi e centinaia di chiamate

Decine di interventi, centinaia di chiamate, danni ingenti e quartieri allagati. É impressionante il bilancio del tremendo temporale che ieri pomeriggio ha flagellato la parte ovest della città, a cui si è aggiunto nella notte un downburst che ha colpito con particolare intensità l'area di Selvazzano.

Allagamenti e detriti in strada

Oltre 50 le operazioni che hanno visto impegnati in prima linea i vigili del fuoco, a fronte di circa 150 chiamate ricevute nel solo pomeriggio di giovedì per problemi legati al maltempo. Tra gli interventi più richiesti il taglio e la rimozione di alberi caduti e rami pericolanti, oltre che dei pali della corrente schiantatisi in strada. Grande lavoro anche per liberare scantinati e garage finiti sott'acqua, mettere in sicurezza tetti e coperture sollevate dal forte vento e per rimuovere i detriti di ogni genere.

Le zone più colpite

La maggior parte degli interventi si è svolta a Padova nelle zone della Guizza e di Brusegana, Abano Terme, Montegrotto Terme, Piazzola sul Brenta, Selvazzano Dentro, Saccolongo, Teolo. I pompieri sono ancora al lavoro per risolvere completamente i danni provocati dagli allagamenti, che richiedono tempi lunghi per rientrare del tutto.