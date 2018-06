Tromba d'aria e temporali nella notte: case e auto distrutte, danni in città e provincia

Notte da incubo per Padova e la sua provincia. Verso le 3.30 si è scatenato un temporale con tromba d'aria che ha coinvolto buona parte della zona Ovest, già provata dal nubifragio di giovedì.

Le zone

Il maltempo ha colpito in particolare le zone tra Abano, Selvazzano, Tencarola e la Mandria. Decine gli alberi caduti, i tetti scoperchiati e le automobili danneggiate. Alberi sono stati abbattuti in via Romana Aponense. Ci sono stati anche black out alla luce elettrica. Un albero caduto in curva Boston ha causato disagi alla circolazione. Sei i platani abbattuti in via Aponense. Rami. Altri alberi divelti anche in via Giordano ad Abano, via Scagiara a Montegrotto, via Fogazzaro a Selvazzano.

Il traffico

Le tangenziali già dalla prima mattina sono in tilt, con auto a passo d’uomo anche per colpa di alcuni piccoli tamponamenti. Difficile entrare in autostrada sia a Padova Ovest, sia a Padova Est. Disagi anche sulla viabilità minore.

Notizia in aggiornamento