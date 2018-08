Arianna Barbieri, la sua vittoria più bella: sconfitto il Linfoma di Hodgkin. E lo annuncia sui social

La sua vittoria più bella. Tanto da scegliere i social per comunicarla. Perché per una volta non è stata conquistata tra le corsie di una vasca olimpionica, ma tra quelle di un ospedale. E che vittoria: Arianna Barbieri, 29enne nuotatrice di Gazzo Padovano vincitrice di tre medaglie agli Europei 2012 con la nazionale italiana, ha sconfitto il cancro.

L'annuncio su Instagram

Lo annuncia sul proprio profilo Instagram, con un post corredato di foto. Questo il testo: “22/01/2018 – 10/08/2018. Queste sono le date di inizio e di fine di questa mia ultima esperienza di vita. Con oggi finisco un periodo fatto di prelievi, pastiglie, punture, flebo, attese (tante), dubbi, pianti, nausea, stanchezza, tristezza, sconforto, picchi e ricadute. Un calvario di nome linfoma di Hodgkin. Siccome siamo padroni del nostro destino solo in parte, ho preso ciò che mi arrivava e ho cercato di accoglierlo al meglio. Per me questa malattia è stata un’arma a doppio taglio, una possibilità che la vita mi ha dato per crescere ed amarla sempre di più, una sfida e un’occasione per conoscere me stessa. Tantissime persone mi hanno aiutato nei momenti peggiori, anche solo con un piccolo pensiero e vi ringrazio davvero tanto. Ora inizia una vita nuova, un voltare pagina riprendendo da quello che ho lasciato e che amo di più. Ci vediamo in piscina...”. Buona nuotata, Arianna.