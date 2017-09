Apre al Gran Teatro Geox la nuova biglietteria con sconti e iniziative per la nuova stagione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Mercoledì 6 settembre riapre a Padova il punto vendita per l’acquisto di biglietti dei grandi eventi al Gran Teatro Geox, alla Kioene Arena e nelle principali location italiane.

Saranno disponibili all’acquisto anche i biglietti per competizioni sportive e per tutti gli eventi del circuito Ticketone.

ORARI

All’ingresso del Gran Teatro Geox, in via Tassinari, completamente rinnovata, la nuova biglietteria è accessibile con i seguenti orari: da mercoledì a sabato, dalle 15 alle 19.

La nuova biglietteria sostituisce il Corner Ticket Store precedentemente attivo al terzo piano di Coin, nel centro della città.

PROMOZIONI

Per l'occasione, solo per chi acquista mercoledì, è aperta una promozione speciale su una selezione di eventi della nuova stagione Zed 2017/2018: La La Land, Bryan Adams, Fabri Fibra, Angelo Branduardi, Pucci, Tokio Hotel sono alcuni tra gli eventi in promozione esclusiva.

L’elenco degli eventi è disponibile su zedlive.com