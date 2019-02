Nuova governance parco Colli, Corazzari: «Nessun ritardo imputabile alla Regione»

«Non stiamo impiegando né più né meno del tempo necessario per fare le cose come debbono essere fatte, per bene, nel rispetto della normativa e con la consapevolezza di porre delle basi solide su cui poi costruire un sistema gestionale del Parco dei Colli Euganei solido ed efficiente». L’assessore al territorio e ai parchi, Cristiano Corazzari, interviene a difesa dell’operato della Regione del Veneto, a cui alcune associazioni ambientaliste euganee attribuiscono la responsabilità di aver accumulato ritardi per la definizione della governance del Parco e il superamento della fase commissariale dello stesso.

Oltre un centinaio di candidati

«La costruzione della nuova governance dei parchi – spiega l’assessore – ha comportato la verifica puntuale e scrupolosa dei requisiti di oltre un centinaio di candidati che hanno risposto all’avviso per l’individuazione dei tre esperti che entreranno a far parte delle Comunità dei parchi. E lo stesso sta avvenendo con le associazioni di categoria che esprimeranno i loro candidati per le Consulte».

Gli esperti sono già stati nominati

«Segnalo che abbiamo già provveduto un paio di settimane fa a nominare gli esperti con apposita deliberazione della Giunta regionale e che per la formazione della Consulta i termini erano stati brevemente riaperti su esplicita richiesta di alcune associazioni – conclude Corazzari –. I supposti ritardi, pertanto, dipendono esclusivamente da tutti questi motivi e non dalla volontà di prorogare i commissariamenti o che altro. Sono il primo a essere interessato a concludere al più presto questa fase e a ridare ai territori dei Parchi Regionali un presidente, un Consiglio direttivo, una Comunità e una Consulta nel pieno dei loro poteri».