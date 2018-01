Nuova linea tramviaria, pronto un tavolo di dialogo con tutte le categorie coinvolte

L’assessore alle attività produttive interviene nel dibattito sulla realizzazione della nuova linea tramviaria con alcune considerazioni e un annuncio.

L'ANNUNCIO

“Per la realizzazione della nuova linea tramviaria dalla Stazione a Voltabarozzo, la nostra Amministrazione ha promesso un dialogo trasparente con tutti i cittadini e con i commercianti. Ed è quello che faremo, anche perché sono convinto che molte preoccupazioni e perplessità, possano essere chiarite e risolte con un confronto nel merito delle soluzioni che saranno condivise. Per noi è importante e utile ascoltare i suggerimenti dei commercianti e valorizzare il loro punto di vista nella realizzazione di un più efficace trasporto pubblico che sia funzionale anche alle attività economiche. Per questo posso anticipare che già all’inizio della prossima settimana convocherò un tavolo con tutte le associazioni di categoria interessate per iniziare questo percorso di ascolto e condivisione attorno ad un progetto strategico per la nostra città”.