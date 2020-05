Pubbicata la nuova ordinanza regionale e le linee guida aggiornate: i documenti completi

È stata da poco diffusa la nuova ordinanza regionale firmata dal Governatore Luca Zaia nonché le linee guida aggiorante per la riapertura delle attività economiche e produttive, le linee di indirizzo per le strutture residenziali extraospedaliere e le linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza 0-17 anni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.