Questura in via Anelli, la giunta comunale approva la variante urbanistica per l'ex Bronx

Continua l’iter che porterà lo spostamento della questura dal centro storico all’area di via Anelli nella zona dell’ex complesso Serenissima. La giunta comunale, dopo aver approvato in consiglio il protocollo con ministero dell’Intero e Demanio, ha continuato la procedura con il cambio di destinazione d’uso per via Anelli.

L’iter

Ora l’iter necessita di un ulteriore passetto in avanti, dato che serve la firma di Matteo Salvini, attuale ministro dell’intero per continuare le procedure. In sostanza le palazzine dell’ex bronx di Padova sono passate da servizi d’interesse generale a servizi di interesse per le forze dell’ordine.