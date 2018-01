Nuova rotonda e tratto di pista ciclopedonale a Montà, iniziati i lavori di realizzazione

Proseguono i lavori nei quartieri finalizzati a risolvere situazioni puntuali di viabilità e a migliorare la vivibilità delle zone residenziali. Lunedì scorso 8 gennaio sono partiti i lavori di realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra Via Montà e Via Corazza. L’opera migliora l’immissione da Via Corazza in Via Montà, ai piedi della lunga rampa in curva che porta al cavalcavia sulla ferrovia Milano-Venezia.

LAVORI E COSTO

La rotatoria permette una immissione più sicura e contribuisce anche a rallentare la velocità dei veicoli provenienti dal cavalcavia, tenendo presente che siamo a poche decine di metri dalla Chiesa di San Bartolomeo Apostolo. Il progetto prevede anche la realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale sul lato destro di Via Corazza. I lavori hanno un costo complessivo di 258 mila euro, e sono eseguiti dall’impresa Costruzioni Lovato di Rovolon. Durante la loro esecuzione, saranno istituiti dei restringimenti delle corsie di marcia, mantenendo comunque il doppio senso di circolazione. L’intervento è parte del progetto “Opere di arredo urbano - spazi pubblici nei quartieri - anno 2016”.

CAMBIA IL VOLTO DI MONTÀ

“Continuiamo nel nostro impegno nei quartieri, realizzando tante “piccole” opere che però una dopo l’altra, cambiano in meglio il volto della nostra città - commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici Andrea Micalizzi - è un impegno che confermiamo anche per il futuro, mantenendo anche uno stretto dialogo con i residenti, prezioso per avere suggerimenti e segnalazioni sulle necessità. Abbiamo avviato anche una importante campagna di sistemazione dei marciapiedi e di asfaltatura delle strade interne. Questi lavori mettono in sicurezza un incrocio un po’ delicato a Montà e oltre alla rotatoria inseriscono un tratto di pista ciclopedonale che aumenta la sicurezza”.