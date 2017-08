L'università del rock debutta a Padova: una nuova sede per Be on Stage Factory

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

L’università del rock diretta da Emilio Bottazzi inaugura una nuova sede in Veneto: Be on Stage Factory, la più innovativa scuola di musica del Nordest sbarca ufficialmente a Padova, dopo l’esperienza più che positiva degli ultimi anni a Selvazzano Dentro.

L'INVESTIMENTO. “Per noi si tratta di una scelta onerosa ma necessaria - sottolinea Emilio Bottazzi, direttore di Be on Stage Factory -. Grazie all’aiuto fondamentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo infatti siamo cresciuti molto in questi anni ed è arrivato il momento di differenziare la nostra proposta formativa. A Selvazzano continueremo a tenere una serie di corsi dedicati ai bambini con l’apertura della sezione B-Kids, mentre la nuova sede di Padova sarà dedicata ai ragazzi e agli adulti".

LE CERTIFICAZIONI. "La collaborazione di lungo corso con un’istituzione come la RockSchool London ci permette di offrire ai nostri studenti un percorso formativo completo che, grazie ai diplomi certificati, si traduce in un titolo di studio di valore europeo - prosegue Bottazzi -. Per noi è fondamentale offrire ai ragazzi la possibilità di ottenere un diploma certificato, presto anche di livello universitario: oggi per chi vuole trasformare la propria passione in una professione il tradizionale “pezzo di carta” conta molto più di quanto si creda”.

INNOVAZIONE E INTERNAZIONALITÀ. Be on Stage Factory è una scuola di musica specializzata nella didattica moderna Pop e Rock, certificata a livello europeo e in cui è possibile frequentare corsi di Diploma RockSchool London. Presto inoltre verrà inaugurata anche Be on Stage Classical con una serie di corsi dedicati alla musica classica. Due le partnership internazionali: quella con RockSchool London (RSL), per cui Be on Stage Factory è centro esami esclusivo per le provincie di Padova e Rovigo, e quella con The Ace Guitar Academy, l’accademia creata dal celebre chitarrista degli Skunk Anansie, di cui Be on Stage Factory è sede unica per la provincia di Padova, Venezia e Rovigo.

I VIAGGI-STUDIO. Fin da subito Be on Stage Factory ha puntato sull’importanza del rilascio di diplomi europei certificati e su una visione internazionale, con viaggi-studio periodici a Londra. “Il mondo della musica è cambiato profondamente negli ultimi dieci anni - aggiunge Bottazzi -, così come è cambiata inevitabilmente anche la didattica musicale. Vivere di musica, diventare professionisti a tutti gli effetti è possibile, ma per farlo è necessaria una solida preparazione, competenze multiple e organizzazione del lavoro. Anche per questo riteniamo imprescindibile allargare gli orizzonti dei nostri studenti: chi vuole diventare un artista a tutto tondo deve confrontarsi con le realtà internazionali. Per questo i viaggi-studio a Londra (la prossima trasferta londinese è fissata per il 30 novembre) sono una parte integrante del percorso formativo dei nostri studenti (già due i concerti-evento organizzati nella capitale britannica dagli studenti di Be on Stage Factory)".

NUOVI ORIZZONTI E OFFERTE. "Per il 2018 abbiamo inoltre preparato un nuovo format, un viaggio-studio on the road negli Stati Uniti: il programma e l’itinerario sono già pronti, a ottobre con l’inaugurazione della nuova sede si apriranno le prenotazioni”. Visione internazionale, titoli di studio certificati a livello europeo, competenze e tanta passione, questi gli elementi che hanno portato Be on Stage Factory ad avere una media di 150 studenti all’anno. Oltre ai corsi tradizionali l’accademia si distingue anche per i percorsi post diploma professionali per Performer e Teacher, ma anche per un lavoro mirato sulla formazione dei giovani in un’ottica di inserimento nel mondo del lavoro.

LA NUOVA SEDE. Anche per questo motivo la nuova sede, che verrà inaugurata ad ottobre, sarà all’interno di Paradigma in via della Industria a Padova, nuovo centro multimediale votato all’innovazione che punta a riunire le eccellenze della regione. Un hub a forte spinta internazionale formato da imprese e professionisti uniti in un network che aspira a diventare un riferimento anche a livello internazionale.

INFORMAZIONI

https://www.facebook.com/BeOnStageFactory/​

http://www.beonstagefactory.com