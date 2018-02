I consiglieri comunali in visita alla nuova sede della protezione civile

Luigi Tarzia è qui insieme a diversi consiglieri comunali per visitare la nuova sede di Via Tassinari, vicino all'ex macello. Lui è il presidente della prima commissione del comune di Padova e della commissione sicurezza e qualità della vità che incardina tra le sue competenze anche la Protezione CIvile ed è colui che ci accoglie in attesa che arrivino i vari consiglieri comunali: "l'obiettivo di questa visita di oggi è conoscere il report delle attività svolte e comunicarle ai nostri consiglieri che saranno in visita qui. Più di tutto pero, ci teniamo a omaggiare la protezione civile per il lavoro che fa per la nostra comunità".

Cosa fa la protezione civile

E' il responsabile del servizio di protezione civile Antonio Piazza a fare da gran cerimoniere: "il grosso del lavoro è informazione alla popolazione per divulgare la cosiddetta cultura della protezione civile. Ci sono poi molti nostri volontari che vanno nelle scuole a sensibilizzare gli studenti. Ovviamente c'è il continuo aggiornamento dei volontari, con corsi e attività. 3416 ore di addestramento nel 2016, sono state effettuate".

I grandi eventi come test

Sempre Piazza spiega come testano i volontari e gli strumenti. Una occasione sono i grandi eventi che si svolgono in città: "le grandi manifestazioni cittadine diventano oltre che occasione per fornire il nostro contributo anche una possibilità per noi per misurarci. Spesso in quelle date noi simuliamo situazioni difficili proprio per testare i volontari, l'organizzazione, gli strumenti e i mezzi".

Un impegno serio

"Da qualche anno stiamo cercando di rinforzare il numero dei volontari che mettiamo però subito duramente alla prova. L'impegno con la Protezione Civile è una cosa molto seria, non si può prendere alla leggera. Chi decide di mettere a disposizione il suo tempo deve sapere a che tipo di sforzo e di impegno va incontro".

I consiglieri comunali

Presenti a questa visita molti consiglieri comunali che fanno parte della commissione consiliare "politiche della qualità della vita, partecipazione e pari opportunità", appunto meglio conosciuta come commissione sicurezza e qualità della vita. Non poteva mancare l'assessore Andrea Micalizzi che ha la delega alla protezione civile.