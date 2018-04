Sicurezza in città: pronte 300 nuove videocamere di sorveglianza in diverse zone

Sono quasi trecento le nuove telecamere che nei prossimi giorni verranno installate, che vigileranno sulla sicurezza dei padovani e che serviranno alle forze dell’ordine per prevenire situazioni di pericolo o un intervenire tempestivo.

Le telecamere

Gli occhi elettronici pronti a essere montati saranno di tipo fisso e anche mobile, così che gli operatori potranno orientarle e muoverle a loro piacimento e seguire eventuali malviventi nei loro spostamenti. Sarà aumentata anche la fibra ottica, indispensabile per il loro funzionamento. Le immagini registrate resteranno a disposizione delle forze dell’ordine per alcuni giorni. Le zone in cui verrà potenziata la video sorveglianza sono quelle dell’Arcella, ma anche in altre aree come quella del centro storico.