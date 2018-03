Entro l'autunno 500 nuove telecamere di video sorveglianza: stanziati 1,5 milioni

Entro l’autunno verranno installate diverse nuove telecamere sparse per la città all’interno del progetto “Padova Città Sicura”. Come riporta il Gazzettino prima dell’estate sarà messo a gara il progetto: la giunta comunale stanzierà 1,5 milioni di euro per circa 250 nuovi punti da sorvegliare.

Le proposte

Saranno almeno 500 i nuovi occhi elettronici puntati sui cittadini in tutto il territorio comunale, in particolare nelle zone dell’Arcella e del centro storico. Nei prossimi giorni l’amministrazione, insieme alle forze dell’ordine, mapperà tutti i punti più a rischio dove verrà potenziata la video sorveglianza. Il piano anti degrado non si limita alle telecamere ma potrebbe riguardare anche l’illuminazione pubblica, attraverso un sistema a led che garantirebbe migliore visibilità nelle ore notturne a edifici monumentali nel quartiere Arcella. Per la zona più popolosa della città l’idea è quella di potenziare anche i collegamenti del trasporto pubblico.