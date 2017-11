Il day hospital di Oncoematologia pediatrica si rifà il look con Team for Children

Una nuova veste al Day Hospital di Oncoematologia Pediatrica, per rendere più accogliente l’area in cui i genitori dei bambini passano le loro interminabili ore durante la cura dei figli. Per colloquiare tra loro, ma anche per confrontarsi e sostenersi a vicenda in un periodo di difficoltà. Era questo l’obiettivo di Team for Children ONLUS, associazione che da oltre 10 anni collabora a stretto contatto con il Reparto di Oncoematologia Pediatrica di Padova, diretto dal dott. Giuseppe Basso. E così, questa mattina, anche questo piccolo grande sogno è diventato realtà. Da domani, le famiglie troveranno un nuovo look nelle aree Blu e Gialla del Reparto: nuovi arredi, nuovi divani e sedie, nuovi tavolini e poltroncine, nuovi giochi e colori a disposizione dei bimbi e dei loro genitori.

IL COMMENTO.

“Voglio ringraziare di cuore tutte le persone che hanno contributo al raggiungimento di questo risultato - afferma la Presidente di Team for Children Chiara Girello Azzena - Pic-coli gesti come questo, in realtà, possono cambiare le giornate dei nostri piccoli pazienti e delle loro famiglie: uno spazio più accogliente e più bello può alleggerire momenti così pesanti. Grazie di cuore alla ditta Zamperetti & Sassaro, all’Associazione SM Alessandra Miotto onlus ed a Team for Marta per il loro aiuto. Da parte nostra, è solo l’ennesimo punto di partenza e il nostro sostegno alle famiglie non si ferma certamente qui. Continueremo come sempre ad essere al loro fianco, per aiutare tutti loro in un periodo così difficile della loro vita”.