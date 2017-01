Si chiamano Kamikaze e Aiko e sono i nuovi cani poliziotto della questura di Padova

La questura di Padova da il benvenuto a due nuovi pastori tedeschi: Kamikaze e Aiko, arrivati venerdì sera, sostituiranno il servizio di Orry e Dara che, lo scorso dicembre, sono andati in pensione. I cani fuori servizio possono essere adottati.

ADDESTRAMENTO. I due nuovi cuccioli, selezionati tra un gruppo di cani provenienti da allevamenti specializzati in linee di sangue da lavoro, hanno superato un corso di addestramento antidroga durato 10 settimane condotto da istruttori cinofili della Polizia di Stato, presso il centro di coordinamento dei servizi cinofili a Nettuno. Ora, Kamikaze e Aiko dovranno affrontare un periodo di ambientamento insieme ai loro conduttori per integrarsi con il resto della squadra.

LA SQUADRA. La squadra cinofili della Questura di Padova, coordinata da un Ispettore della polizia di Stato, è composta da sette conduttori e sette pastori tedeschi, di cui cinque specializzati in servizi antidroga, Zeus-Cedric-Boss e due in servizi di ordine pubblico, Jim e Argus, che svolgono la loro attività in città ma anche nel resto del territorio italiano.

I DATI. Solo nel 2016 i cani antidroga della questura di Padova hanno scovato 1580 grammi di hashish, 20mila grammi di marijuana, 2352 piante di marijuana, 57.075 grammi di eroina e 19.983 di eroina, occultati in diversi punti della città.

ADOZIONE. Intorno al decimo anno di età, il cane poliziotto viene riformato e da quel momento il conduttore di riferimento può decidere se tenerlo per sé oppure inserire la sua scheda in un apposito elenco contenente tutti gli ex cani poliziotto, così che possa essere adottato.