Nel nome della sicurezza: 22 nuovi carabinieri assegnati al comando provinciale di Padova

Ventidue militari dei 118 neo promossi, provenienti dagli istituti di formazione e assegnati ai vari comandi della Legione Carabinieri “Veneto”, sono stati destinati al Comando provinciale carabinieri di Padova consentendo così una tutela e un controllo ancor più accurato del territorio di tutta la provincia.

Il potenziamento

Un potenziamento numerico che conferma ulteriormente l’impegno che l’Arma, da sempre, pone nell’incrementare la sua capacità operativa con costante dinamismo organizzativo, nella consapevolezza di essere l’istituzione deputata a vigilare sulla gran parte del territorio (quale unica forza di polizia statale stanzialmente presente) e un attore primario in tutti gli eventi che coinvolgono anche le più piccole comunità. Una particolare attenzione è stata posta dai comandi di vertice anche nella distribuzione del nuovo personale al Comando provinciale carabinieri di Padova, che opera in una realtà con forte concentrazione di attività produttive, ma anche in un contesto che posiziona il capoluogo di provincia ai primi posti per quanto riguarda la cultura, il turismo, l’istruzione, il commercio e le vie di comunicazione che collocano la città di Padova come il crocevia per tutte le attività economiche della regione. Le nuove risorse rappresentano un rinnovato segnale di impegno a favore di una sicurezza sempre più visibile e presente, oltre che facilmente accessibile, per rafforzare ulteriormente il concetto di “prossimità”, che è sinonimo di una concreta forma di adesione ai bisogni di tutela individuale e collettiva.

Le stazioni

Le assegnazioni hanno alimentato le stazioni facenti capo alle cinque Compagnie della provincia di Padova, reparti indispensabili per l’immediata risposta alle istanze dei cittadini e deputati a garantire le condizioni fondamentali della convivenza e della legalità in ogni luogo. Nella mattinata di venerdì 15 novembre il Comandante provinciale dei carabinieri di Padova ha incontrato i 22 nuovi militari dell'Arma - tra cui anche cinque ragazze - per dar loro il benvenuto e per introdurli nella nuova realtà dove dovranno operare assieme agli altri militari che hanno già accumulato una valida esperienza sul territorio.