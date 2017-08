Autobus "diretto Piazze": da settembre torna la linea con la fermata sotto il Municipio

Tornerà in funzione il prossimo 13 settembre il “Diretto Piazze” la linea di autobus urbani che raggiungeva fino a qualche anno fa il centro storico con i “pollicini” dalle zone più periferiche.

FERMATE NELLE PIAZZE. In concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico i mezzi pubblici faranno di nuovo la spola verso il centro storico. Tra le fermate che verranno riattivate quelle nelle piazze, sia in quella delle Erbe, sia in quella dei Signori, all’altezza del municipio e della torre dell’orologio. Il percorso degli autobus si snoderà dal Park dei Colli, percorrendo poi Porta San Giovanni, via Vescovado per arrivare alle riviere fino a Piazza Mazzini, proseguendo per via Petrarca, Largo Europa, Riviera dei Ponti Romani, per poi attraversare le Piazze e tornare in zona Brusegana attraverso via Sorio.