Nuovo autovelox in tangenziale all'altezza dell'uscita 8: limite di velocità fissato a 70 km

Nuovo autovelox in tangenziale, con l’apparecchio che viene installato per poi essere tarato ed entrare in funzione entro settembre. Come riportano i quotidiani locali, il nuovo rilevatore di velocità verrà posizionato all’altezza dell’uscita 8 tra Padova Sud e Padova Ovest.

SETTANTA CHILOMETRI. Il sistema di autovelox nell’anello attorno a Padova si completa con l’ennesimo apparecchio che sarà tarato sui 70 chilometri all’ora. Gli automobilisti che viaggeranno a velocità più sostenuta verranno multati. L’apparecchio sarà posizionato tra l’uscita per Strada Battaglia e l’ingresso della stessa arteria, dove è presente una curva particolarmente insidiosa, spesso teatro di incidenti. Sullo stesso punto, ma in direzione opposta è già in funzione un autovelox, all’imbocco di curva Bentsik che eleva ogni girono più di 70 multe che fruttano ogni anno quasi 2milioni e trecento mila euro. Nella zona di competenza della polizia locale Patriarcati verranno poi intensificati i controlli: in diverse strade comunicali col limite a 50 chilometri orari gli automobilisti corrono anche il doppio della velocità.