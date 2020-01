In arrivo nuovo cane della polizia locale ma anche prevedibili polemiche: si chiama Decima Mas

Arriva da un centro delle Marche, il nuovo cane cinofilo della polizia locale. Fino a qui nessuna notizia, a parte il fatto che l’amministrazione si è rivolta a un nuovo fornitore visto che quello da cui è solito acquistare i cani in questo momento non ne ha disponibilità. Così si è deciso di rivolgersi a questo centro marchigiano, tra i migliori in Italia, che ha un nome che non lascia spazio a interpretazioni: “ X Mas”.

Nome

In altri comuni la cosa non è passata inosservata e ci sono amministrazioni, ad esempio in Liguria, che si sono rifiutate di prendere i cani da un centro che ha un nome che richiama a pagine molto tristi della storia italiana. Nel caso specifico del cane acquistato dalla polizia locale di Padova c’è un elemento in più: non solo arriva da un canile che ha un nome inequivocabile, ma pure lui porta lo stesso nome. Il comandante della polizia locale, Fontolan, minimizza assicurando che il cane appena arriverà a Padova gli verrà dato un nome appropriato.