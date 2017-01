Padova, nuovo consiglio provinciale: convalidati all'unanimità gli eletti

Si è tenuto venerdì, nella sala consiliare di palazzo Santo Stefano, il consiglio provinciale convocato per la convalida degli eletti nelle consultazioni elettorali dell’8 gennaio 2017. All’unanimità sono stati ratificati i nominativi dei componenti del nuovo consiglio provinciale, che espleteranno il loro mandato a titolo completamente gratuito fino al 2018.

IL NUOVO CONSIGLIO. "Ringrazio il consiglio uscente - ha dichiarato il presidente della provincia di Padova Enoch Soranzo - con il quale ho lavorato, in questi due anni passati, sempre con l’obiettivo di ricercare il bene comune. Il mio augurio sincero è quindi, ora, che anche il consiglio appena nominato possa continuare a lavorare in stretta sinergia, a prescindere dalle ideologie politiche personali, affinché si possa serenamente proseguire l’attività svolta, nella considerazione che siamo tutti amministratori pubblici quotidianamente impegnati in scelte che incidono sulla nostra collettività".

AL SERVIZIO DEI CITTADINI. "Sono sempre stato convinto che i migliori risultati si ottengono lavorando insieme e perseguendo obiettivi comuni, per questo vi chiedo la disponibilità di costruire una squadra coesa, dove non deve mancare la fisiologica dialettica politica ma anche il desiderio di restare uniti per garantire il bene dei nostri concittadini. Il ruolo delle Nuove Province - ha aggiunto il vicepresidente Fabio Bui - è quello, da amministratori locali, di ascoltare le istanze dei cittadini e di essere al loro servizio. Tutti noi abbiamo la responsabilità di svolgere al meglio questo compito, impegnandoci quotidianamente nel tentare di risolvere i loro piccoli e grandi problemi".

GIORNATA DELLA MEMORIA. Il Presidente Soranzo ha indetto un minuto di silenzio per ricordare la celebrazione della Giornata della Memoria, ed ha ringraziato il prefetto di Padova Patrizia Impresa per la collaborazione dimostrata in questi anni, nominata vice capo di gabinetto vicario del ministro dell’Interno, Marco Minniti. Al suo posto è in arrivo a Padova il prefetto Renato Franceschelli, fino ad oggi responsabile della direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale al ministero dell’Interno. Al nuovo prefetto, il benvenuto e gli auguri di buon lavoro da parte del presidente Soranzo, a nome di tutto il consiglio provinciale.