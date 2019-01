Nel nome della padovanità: scoprite con noi il nuovo logo del “Sotto il Salone”

La continuità con il passato. E la valorizzazione del patrimonio presente. Il tutto con la speranza che possa diventare uno dei simboli della futura “patavinità”: nuovo logo per il “Sotto il Salone”, il mercato coperto più antico d'Europa, che ha da poco tagliato l'incredibile traguardo degli 800 anni di vita.

Sotto il Salone

Anzi, dei suoi primi 800 anni di vita. Perché non solo non vuole fermarsi, ma intende ulteriormente crescere ed evolversi. Per farlo il “Consorzio il Salone” - organo che rappresenta e regolamenta le attività presenti - si è rivolto a Superfly Lab, agenzia di comunicazione di successo all'ombra del Santo, chiedendo di creare un logo in grado di esaltare l’unicità di un luogo magico, immutato da secoli, che con le sue cinquanta botteghe custodisce le eccellenze enogastronomiche della nostra cucina e che rappresenta a pieno lo spirito autentico di Padova. Superfly Lab ha dunque cercato di interpretare il profondo legame che unisce la città con questo mercato coperto e con chi lo vive tutti i giorni, rendendolo un brand sinonimo di qualità e appartenenza senza stravolgere la precedente identità grafica.

La creazione del logo

L'agenzia di comunicazione patavina, dopo un attento studio, ha appurato che il nuovo logo necessitava di tre cose: una maggiore pertinenza, un’immagine riaggiornata e un brand elegante, forte e riconoscibile, in grado di interpretare l’unicità, la storicità ed il legame con la città di Padova per poter competere nel mercato contemporaneo. Si è dunque proceduto all'eliminazione di due aspetti ambigui ed imprecisi legati al vecchio naming, passando da “Il Salone” a “Sotto il Salone” (così com’è tradizionalmente riconosciuto dai padovani e per sottolineare la posizione rispetto alla grande sala pensile affrescata del Palazzo della Ragione) e sostituendo “Centro Commerciale Padova” con un più consono “Antico Mercato Coperto”, sottotitolo composto da tre parole che sanciscono in maniera diretta ed inequivocabile l’identità e la funzione del luogo.

La parte grafica

Quindi, la fase più delicata e importante: il processo grafico. Superfly Lab è partita dai portici, elemento architettonico che oltre a caratterizzare le facciate del Palazzo della Ragione, rappresenta uno dei segni distintivi della città di Padova. Il reparto grafico dell’agenzia ha così stilizzato le forme e reso il pittogramma più pulito ed essenziale. Inoltre, per non allontanarsi troppo dalla precedente iconografia, l'agenzia di comunicazione ha adottato lo stesso carattere tipografico ma leggermente più sottile ed elegante optando, poi, per un logotipo dal design minimale dove il pittogramma - costituito dagli archi - e il naming - siano integrati in modo da creare una composizione che immediatamente comunichi e rimandi alla simbologia, all’iconografia e al significato dell’espressione “Sotto il Salone”. Il logo viene dunque impreziosito, nella sua versione completa, con due payoff posti sopra e sotto il marchio: “dal 1218”, elemento storico e cronologico che d’ora in avanti rimarrà a ribadire un primato unico in Europa, e il già citato “Antico Mercato Coperto”. l colore scelto, infine, è il rosso, che identifica la tonalità dello stemma della città, a sottolineare il profondo legame con Padova.

Il risultato finale

Il risultato finale è riassumibile in tre parole: immediato, sorprendente e identitario. Perché racchiude Padova e il suo luogo forse più caratteristico, rappresentativo e genuino. La creazione del nuovo logo ha seguito la filosofia della nascita di un nuovo brand, anche grazie alla creazione di un visual coordinato, applicabile ad un futuro ed eventuale merchandising. Una caratteristica fondamentale in un contesto dove gli storici mercati coperti nelle principali capitali europee e non solo (basti pensare anche a Firenze o a Modena, a Livorno e a molte altre città italiane) riacquistano centralità nella vita quotidiana e nello storytelling della città, al pari delle principali attrazioni storiche e artistiche, servendosi di strumenti di comunicazione proprie del marketing. Un ritorno di interesse e popolarità, da un punto di vista economico, sociale ed urbanistico, non solo per il ritorno in questi luoghi custodi dell’incredibile patrimonio gastronomico italiano, ma anche nuovi centri di aggregazione, consumo e socialità.