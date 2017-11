Nuovo ospedale, ipotesi Padova Est a rischio. Zaia:"Se ci chiedono di pagare le aree saremo costretti a spostarci"

Il governatore del Veneto Luca Zaia è categorico: "Se dovessimo pagare al Comune il terreno di San Lazzaro a Padova Est, (ipotesi ventilata dal sindaco Giordani) per metterci l'ospedale, allora non lo utilizzeremo. E siccome c'era un'altra area molto simile, a Padova Ovest, il rischio concreto è di tornare lì". Ospite della trasmissione Ring, in onda lunedì sera su Antenna3, il governatore è tornato sull'annosa querelle che riguarda il nuovo polo ospedaliero di Padova.

RISCHIO PADOVA OVEST.

"Il tavolo regionale che io ho messo in piedi - spiega Zaia - ha analizzato in tutto 9 aree e ha scelto per Padova Est perché aveva un "plus" in più: la gratuità delle aree. Ha bocciato l'ipotesi "nuovo su vecchio" e di fare l'ospedale nuovo fuori: questo lo dicono i tecnici. Si è aggiunta una nuova proposta, avanzata dal sindaco Giordani, ma che di fatto verrà cassata dopodichè io auspico che il Comune riveda la sua posizione su Padova Est e finalmente possiamo aprire i cantieri".

Se così non fosse il rischio di tornare all'ipotesi Padova Ovest è effettivo: "Carte alla mano, quell'area viene prima di un'altra aree delle altre nove in graduatoria. Noi da Padova Est ce ne andiamo perchè anche con contenzioso noi risparmiamo 50 miloni ma non abbiamo la Corte dei Conti alle calcagna". Tutto è rimandata al 27 novembre prossimo: "Il mandato che ho dato al dott Flor - conclude Zaia - è di chiarire fino in fondo le ultime novità, poi si chiude".