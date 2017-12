Nuovo ospedale, Regione stanzia 50 milioni di euro e formalizza l'accordo di programma

Si tratta di uno stanziamento straordinario di 50 milioni di euro e della delibera con la quale la Regione formalizza, con una presa d’atto, l’accordo in materia siglato il 21 dicembre scorso dal presidente Zaia e dal sindaco di Padova Sergio Giordani.

DUE POLI.

La delibera che stanzia i 50 milioni è stata adottata sulla base della legge regionale nr. 32 del 30 dicembre 2016, che ha previsto uno stanziamento triennale di 150 milioni complessivi per gli anni 2017, 2018 e 2019. La somma è stata assegnata all’azienda ospedaliera di Padova, è reperita all’interno dei fondi in Gestione Sanitaria Accentrata nell’ambito del Fondo Sanitario Regionale, e sarà materialmente erogata dall’Azienda Zero per stati di avanzamento e su autorizzazione della struttura regionale competente, la struttura di progetto Grandi strutture ospedaliere/unità organizzativa edilizia ospedaliera. Nell’atto con il quale la Giunta regionale prende atto dell’Accordo del 21 dicembre scorso, è ribadito che vengono individuati due Poli della Salute da realizzarsi rispettivamente nell’area Padova Est-San Lazzaro e nell’attuale sito di via Giustiniani.