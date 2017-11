Nuovo ospedale, Zaia: "L'area più titolata è Padova Est": è scontro Comune-Regione

La storia continua. Il tavolo istituzionale in Regione non ha portato al via libera dei cantieri. L'area più "titolata" per la Regione è Padova Est, posizione che si scontra con il Comune. Presenti a palazzo Balbi il presidente Zaia, il vicepresidente Gianluca Forcolin, gli assessori Luca Coletto, Roberto Marcato, Giuseppe Pan e il presidente della Quinta Commissione del Consiglio regionale Fabrizio Boron. Per il Comune di Padova, il sindaco Sergio Giordani e il vicesindaco Arturo Lorenzoni; per la Provincia di Padova il presidente Enoch Soranzo; per l’Azienda Ospedaliera di Padova il direttore Generale Luciano Flor; per l’Università di Padova il rettore Rosario Rizzuto e il presidente della Scuola di Medicina Mario Plebani; per l’Istituto Oncologico Veneto il direttore Generale Patrizia Simionato.

POSIZIONE NETTA.

"È stato un tavolo dirimente quanto meno perché la posizione della Regione è chiara, nel senso che abbiamo valutato per l'ennesima volta tutte le opportunità e le aree e ne è venuto fuori che quella più titolata resta l'area di Padova Est", ha dichiarato il governatore del Veneto Luca Zaia.

GIORDANI.

Contrario il sindaco di Padova, Sergio Giordani: "Anch'io ho capito che o cediamo gratis le aree di Padova Est o non si fa il doppio polo. Abbiamo lavorato un mese per trovare un punto di aggregazione che era molto interessante: due poli. Se Zaia pensa di fare un polo solo, a Padova Est, primo non ho capito cosa succede in questi 12 anni che il direttore Flor ha ipotizzato debba durare l'ospedale attuale che forse cadrà a pezzi. Ne faranno un altro? Secondo, torniamo al problema del buco nero, che la città non accetta. Il mio giudizio deve essere confrontato con il Consiglio comunale".