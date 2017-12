Respinto il ricorso di Finanza e Progetti sul nuovo ospedale: via libera a Padova Est

Il consiglio di stato ha respinto mercoledì il ricorso in appello di Finanza e Progetti, la società che aveva portato davanti ai giudici il cambio di sede del nuovo ospedale di Padova. Hanno quindi agito nella maniera corretta sia il comune, sia la regione, sia la provincia e anche l’azienda ospedaliera e lo Iov. Come riportano i quotidiani locali FeP aveva chiesto 155 milioni di danni, il ricorso respinto permetterà ora di lavorare sul nuovo ospedale.

PADOVA EST

La sentenza di fatto apre la strada a Padova Est come ha ribadito il presidente della regione Luca Zaia: “Confermiamo i 50 milioni di euro sul nuovo ospedale di Padova, siamo disponibili a fare un intervento con l’identificazione di Padova Est”. L’orientamento sembra comunque quello del doppio polo con gli edifici di via Giustinaneo che resteranno attivi. Finanza e Progetti è una società italo-inglese, la sola che aveva nel 2012 presentato un progetto per l’ospedale. Secondo i legali di FeP, la società era stata coinvolta con una partecipazione fittizia cosa che i giudici romani ieri hanno negato.