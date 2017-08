Nuovo parcheggio sull'ex area del Pp1: 300 posti auto, il Boschetti diventerà un parco

Tornerà ad essere un parcheggio per le auto il Pp1, l’area tra via Trieste e via Valeri da tempo abbandonata e oggi in stato di degrado. Dopo il fallimento della costruzione di un complesso immobiliare, l’area verrà trasformata in un zona posteggio, com’era stato fino al 2004.

IL SINDACO. “Ho sempre creduto che l'unione fa la forza- spiega il sindaco Sergio Giordani su facebook- grazie alla collaborazione tra Comune, Polizia locale e Anaci cominciamo un percorso di rivitalizzazione di una zona abbandonata a se stessa da anni eppure così vicina al centro della città: l'area PP1. La sicurezza della città passa attraverso decoro e servizi ai cittadini”. Palazzo Moroni ha trovato un accorto con i proprietari dell’area. Verrà gestito da Aps.

PIAZZA SALVEMINI. La nuova soluzione dovrebbe mutare la fisionomia nel vicino piazzale Boschetti, che non sarà più un parcheggio, ma diventerebbe un parco. Entro settembre parte dell’area del pp1 verrà data in gestione ad Aps che eseguirà i lavori di asfaltatura e creerà le zone per il parcheggio. I prezzi per la sosta dovrebbero aggirarsi attorno a 1 euro all’ora. Anche Piazza Salvemini tornerà accessibile al pubblico: la polizia locale intensificherà i controlli che saranno eseguiti anche da vigilanza privata.