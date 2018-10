Nuovo semaforo tra via Facciolati e il lungargine Terranegra

Inizieranno lunedì 15 ottobre i lavori per l’installazione del semaforo all’intersezione tra via Facciolati e lungargine Terranegra. Si tratta di un incrocio particolarmente pericoloso, dove in passato si erano verificati diversi incidenti. Nei mesi scorsi era stato istituito un senso unico nell’ultima parte del lungargine per impedire manovre pericolose: con l’installazione del semaforo che regolerà l’immissione sull’asse di via Facciolati in entrambe le direzioni e sul lungargine per chi proviene da Voltabarozzo.

Semaforo

«Con questo intervento andiamo a risolvere un nodo importante – spiega il vicesindaco – La sicurezza è la priorità assoluta, ma abbiamo tenuto conto anche delle esigenze di chi abita nei pressi del lungargine. Con i residenti si è instaurato un dialogo produttivo, sono stato più volte in zona, e abbiamo lavorato con i tecnici per trovare la soluzione migliore per tutti. Con l’installazione del semaforo potremo tutelare la sicurezza e razionalizzare la viabilità».

Installazione

I lavori di installazione dell’impianto semaforico e la modifica della segnaletica orizzontale dureranno circa un mese.