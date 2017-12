Campo spostato, curva sud ampliata, tribuna avvicinata: ecco il nuovo Euganeo

Scade martedì 12 dicembre il bando “Sport e Periferie” che permetterebbe alla giunta di Palazzo Moroni di prendersi i 2 milioni di euro messi a disposizione dal Coni per la rigenerazione di impianti sportivi. Come riporta il Gazzettino è necessario che sia tutto a posto nello studio di fattibilità che riguarda lo stadio Euganeo per usufruire dei fondi.

IL PROGETTO

Da mesi l’assessore allo sport Diego Bonavina sta cercando di trovare il modo per risolvere la questione dell’impianto di viale Nereo Rocco. L’idea sarebbe quella di avvicinare la curva a bordo campo, spostando di fatto il terreno di gioco. Attualmente tra la linea del fallo laterale e le tribune ci sono 45 metri, nel nuovo progetto saranno solo 11. Inoltre la curva sud che ad oggi ha capienza i 2 mila posti, sarà riportata a oltre 3.150. Stesso discorso riguarda le tribune, tanto che potrà arrivare a una disponibilità complessi di 23mila posti destinati al calcio. La curva nord sarà “schermata” con stile quinta da teatro, così da dare l’idea di catino. Tutte le strutture saranno in tubi innocenti, per consentire di spostarle e ampliare la capienza durante le partite di rugby o i concerti.