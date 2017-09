Seduta del Consiglio Generale dell'OPV, è stato nominato il nuovo vicepresidente

Si è riunito giovedì pomeriggio nella sede municipale il Consiglio Generale dell'Orchestra di Padova e del Veneto che ha tra i sui Enti Fondatori il Comune di Padova, la Provincia di Padova e la Regione. Nel corso della seduta si è provveduto alla presa d'atto del nuovo presidente, nella persona del sindaco di Padova Sergio Giordani e si è provveduto alla nomina del nuovo vicepresidente nella persona del senatore Paolo Giaretta. Il Consiglio Generale ha anche confermato il Maestro Marco Angius nel ruolo di Direttore Musicale e Artistico.

ISTITUZIONE CULTURALE PRESTIGIOSE

"L'Orchestra di Padova e del Veneto è una delle nostre istituzioni culturali più prestigiose e conosciute – dichara il sindaco Sergio Giordani – e il nostro compito adesso è quello di lavorare per confermare e se possibile migliorare questa eccellenza che tutto il Paese ci invidia. Do il benvenuto al nuovo vicepresidente Paolo Giaretta, che è anche un profondo conoscitore ed appassionato della musica classica e della lirica. Sono certo che questa passione si riverserà tutta nel lavoro che ci aspetta in futuro. Allo stesso tempo voglio salutare il vicepresidente uscente Vittorio Trolese con il quale ho avuto un cordiale incontro e che ringrazio per il grande lavoro svolto. OPV ha una programmazione di oltre 100 concerti l'anno, ma mi piace ricordare oggi l'impegno che da sempre dedica alla divulgazione della musica classica tra le nuove generazioni, sia con i concerti per i più piccoli, che attraverso la convenzione con l'Università per tutti gli studenti, Un impegno che non verrà certamente meno in futuro".

RUOLO MAGGIORE

L'assessore alla cultura Andrea Colasio commenta: "L'orchestra di Padova e del Veneto è una delle 13 Istituzioni Concertistiche Orchestrali in Italia, le realtà istituzionali più importanti della musica classica italiana l'unica a nord-est. Le ICO sono la punta di diamante della musica classica nel nostro Paese e l'OPV con la sua grande tradizione e la sua grande storia costituisce uno dei capisaldi della produzione musicale del nostro territorio e costituisce una ricchezza e una risorsa non solo della città ma di tutta la Regione. In questi anni ha collaborato in modo organico alla programmazione culturale del Comune di Padova. Ora con i nuovi format che l'amministrazione andrà a realizzare immagino un ruolo ancora maggiore dell'OPV che assieme ai Solisti Veneti è una delle due grandi eccellenze in ambito musicale cittadino".

ASSET IMPORTANTE

Il neo vicepresidente Paolo Giaretta sottolinea: "Ringrazio il Sindaco Giordani per la fiducia accordatami. L’OPV è una delle istituzioni culturali più prestigiose della nostra città. Padova nel campo della cultura musicale è un punto di riferimento di tutto rilievo. Per la presenza di complessi orchestrali di assoluto prestigio, per la presenza del suo Conservatorio che ha formato e forma generazioni di musicisti, per la presenza di un pubblico attento e disponibile e di importanti associazioni musicali. Anche nel campo della musica pop si è conquistata con iniziative private un ruolo oltremodo significativo. Si tratta perciò di un asset importante per la città, per la sua visibilità e capacità attrattiva, da sviluppare con una piena collaborazione tra tutte le istituzioni musicali, con il sostegno dei soci fondatori Comune e Regione. Rivolgo un cordiale saluto al Direttore artistico Maestro Marco Angius, a tutti gli orchestrali ed al personale tecnico, contando sulla loro piena collaborazione e cooperazione per il raggiungimento di ulteriori positivi traguardi".