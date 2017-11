Autostrada A4: dal 15 novembre obbligo di pneumatici da neve o catene a bordo

Dal 15 novembre 2017 al 15 aprile 2018 torna anche per alcuni tratti autostradali di competenza di Cav l’obbligo che riguarda l’utilizzo di pneumatici da neve o catene a bordo. In particolare l’obbligo riguarda tutti i veicoli, ad eccezione dei motoveicoli, che transitato in entrambe le carreggiate dell’autostrada A4: passante di Mestre e tratto compreso tra Padova Est e Bivio A4/A57 Ovest.

CATENE A BORDO

L’obbligo, invece, non riguarda gli altri tratti di competenza CAV: il raccordo Marco Polo e la A57, quindi sia la tangenziale di Mestre che il tratto fra la barriera di Venezia-Mestre e l’innesto del Passante ad Arino di Dolo. Nello specifico i veicoli in transito sulla A4 dovranno obbligatoriamente essere muniti di pneumatici invernali conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/23 Ce recepita dal decreto del Mit 30.3.1994 e s.m.i. o a quelle dei regolamenti Ece-Onu in materia. In alternativa vige l’obbligo di tenere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati e idonei a essere prontamente utilizzati in caso di necessità.