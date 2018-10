Lotta ai bivacchi abusivi, setacciata una ex scuola abbandonata

Arriva l'inverno e con lui il rischio che i bivacchi abusivi diventino dei pericoli pubblici. Per scongiurare il rischio i carabinieri stanno setacciando la provincia: il 3 ottobre è toccato alle ex scuole di Tribano.

Presenze sospette

Chi vive di espedienti e si rifugia in baracche ed edifici in disuso spesso accende dei fuochi per scaldarsi, bruciando materiale di fortuna e a volte pericoloso, senza contare il fatto che i falò possono facilmente sfuggire di mano a chi li appicca o possono generare esalazioni anche letali. Dopo una serie di segnalazioni, le pattuglie di Tribano, Bagnoli di Sopra e Monselice hanno perlustrato l'area della vecchia scuola di Olmo, in via Lazzarin, per verificare la presenza di situazioni di degrado e traffici illegali.

Le ricerche

I carabinieri hanno scandagliato tutto il complesso sia all'interno che all'esterno, senza trovare tracce di accampamenti o attività illecite, né persone nascoste. In un'area del giardino sono stati trovati alcuni rifiuti abbandonati e i militari hanno provveduto ad avvisare l'amministrazione comunale per prendere provvedimenti che impediscano a estranei e persone di passaggio di rifugiarsi nella struttura. L'operazione si inserisce nella lotta all'abusivismo portata avanti dai carabinieri della compagnia di Abano Terme, che periodicamente controllano aree dismesse, casolari disabitati e capannoni abbandonati spersi nelle campagne della provincia.