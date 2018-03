Sfondano una finestra e occupano abusivamente una casa in costruzione

I due uomini si sono introdotti nell'appartamento disabitato di via Provinciale e vi hanno allestito una dimora momentanea dopo aver divelto gli infissi per entrare.

I denunciati

I carabinieri di Piove di Sacco giovedì mattina hanno denunciato in stato di libertà per invasione di edifici due giovani uomini di nazionalità marocchina. Si tratta di del 28enne M.M. e del 30enne H.R., entrambi risultati nullafacenti e senza fissa dimora, oltre che con precedenti penali.

L'occupazione

I due sono stati indagati in concorso per il reato di invasione di edifici dopo una serie di accertamenti e controlli da parte dei militari. Dalle indagini è emerso che gli stranieri si sono insediati abusivamente in una casa in costruzione in via Provinciale a Piove di Sacco, rendendola un alloggio temporaneo. Per introdursi nell'abitazione che appartiene a una casalinga 52enne del posto, gli indagati hanno forzato una finestra, che usavano anche per entrare e uscire abitualmente dall'edificio. L'attività investigativa dei carabinieri è partita dopo che alcuni movimenti sospetti sono stati notati all'interno della casa, che risultava ufficialmente disabitata.