Occupa abusivamente la casa e picchia il proprietario che la rivuole: denunciato

Aveva occupato abusivamente e senza un motivo l’abitazione di un uomo di 67 anni, aggredendolo quando il padovano ha chiesto di tornare in possesso della propria casa.

La denuncia

L’episodio è avvenuto a Castelbaldo, nella Bassa Padovana, dove i militari della locale stazione hanno denunciato in stato di libertà per lesioni personali e invasione di edificio privato un marocchino di 51 anni che martedì sera è entrato senza permesso nell’edificio. All’opposizione del proprietario, lo straniero è andato su tutte le furie, aggredendo e provocandogli delle leggere escoriazioni per una prognosi di 6 giorni al padrone dell’edificio. Venerdì i militari sono intervenuti, hanno identificato lo straniero e hanno consentito all’anziano di tornare in possesso della sua abitazione, una seconda casa che utilizza saltuariamente.