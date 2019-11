Testa di proiettile da Zara: l'ogiva ritrovata dentro uno scatolone proveniente dalla Spagna

Un'ogiva, la parte superiore di un proiettile, è stata ritrovata dai dipendenti di Zara la mattina di giovedì, mentre sballavano alcuni capi di abbigliamento. La testa di munizione era sistemata all'interno di uno scatolone che conteneva vestiti, spedito dalla Spagna, dove la nota marca di abbigliamento ha la sede principale. Sul fatto stanno indagando i carabinieri del provinciale di Padova, allertati subito dalla responsabile del negozio.

Tante le ipotesi

Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'ogiva è stata inserita dentro al plico proveniente dall'estero, nonostante questo non abbia subito manomissioni. Al momento le indagini stanno escludendo la pista che porta a un gesto intimidatorio dato che il pacco non era accompagnato da alcuna lettera. Si potrebbe trattare di uno scherzo. La testa di proiettile non è stata utilizzata, non ha quindi sparato in passato. Ora gli accertamenti proseguiranno per capire chi possa averla inserita. Zara non è nuova a contestazioni e già in passato è stata al centro delle cronache. L'ultimo episodio risale allo scorso 25 ottobre quando un gruppo di appartenenti al centro sociale Pedro insegno un flash mob all'interno del reparto uomo. L'anno scorso nel punto vendita Zara di Torino un proiettile era stato ritrovato dentro a un camerino.