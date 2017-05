Olimpiadi della Matematica: due ori e un argento individuali per il Nievo, sesti a squadre

Si sono concluse lunedì a Cesenatico le Olimpiadi della Matematica. Grandi risultati per il liceo Ippolito Nievo di Padova che ha centrato il podio nella gara individuale con Andrea Ulliana, studente della 5D, terzo classificato assoluto su 300 concorrenti. Sedicesima Linda Friso, della 4D, che ha conquistato la medaglia d'oro messa in palio dal Miur per le prime 25 classificate mentre Cecilia Secchi, della 5D, ha conquistato la medaglia d'argento. Nella gara a squadre, il team dell'istituto patavino ha superato brillantemente la semifinale chiudendo in finale con un sesto posto. Premiato anche Giacomo Colombo, studente del liceo Fermi, classificatosi sedicesimo. Il premio assoluto individuale è andato a Chen Jacopo Guoyl del liceo Scientifico Ascanio Landi di Roma.

PRECEDENTI. Un risultato che conferma le abilità degli studenti padovani. Andrea Ulliana infatti era detentore del titolo assoluto dell'edizione 2016 competizione nella quale anche Linda Friso, si era distinta conquistando il secondo posto. "Abbiamo avuto anche la squadra delle nostre giovanissime ragazze che ha affrontato la semifinale a squadre - spiegano dal liceo scientifico Ippolito Nievo - arrivando seconda nella competizione con le altre 4 squadre femminili, e la squadra biennio che nella finale nazionale coppa Junior Kangouoru a Cervia si e qualissificata sesta sulle dodici squadre presenti".

COMPETIZIONE. Due le categorie di gara: individuale (alla XXXIII edizione) e di squadra (alla XVIII edizione). Per la prova individuale sono stati quasi 250mila le studentesse e gli studenti coinvolti nelle precedenti fasi di selezione (di istituto e distrettuale). Di questi in 300 si sono classificati per la finale a Cesenatico dove sono stati chiamati ad affrontare la soluzione di sei esercizi di algebra, geometria e calcolo della probabilità, senza l’utilizzo della calcolatrice.

SQUADRE. Per la gara a squadre le formazioni in competizione per il titolo sono state 126, ciascuna composta da 7 studentesse e studenti (882 in totale per quest’ultima fase di selezione). A ciascun team è stato chiesto di risolvere per la finale 24 problemi nel minor tempo possibile.

PREMI. Una medaglia d’oro è stata assegnata alle prime e ai primi 25 classificati delle gare individuali. Mentre 59 sono state le medaglie d’argento assegnate e 73 quelle di bronzo. Medaglie d’oro, d’argento e di bronzo, invece, per le squadre classificate ai primi tre posti.