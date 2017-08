"Oltre" la paura, la sofferenza e le cicatrici: nove giovani modelle testimonial di coraggio

Isabella, Manuela, Gabriella, Lara, Silvia, Annalisa, Luisa, Rosanna, sono loro le protagoniste di "Oltre" una mostra fotografica nata da un progetto dell'associazione Insieme per Mano e realizzata dal fotografo Sam Lai. Mostra che è stata presentata sabato scorso a Galliera Veneta, in occasione di "Calici in Villa".

VILLA IMPERIALE. All'inaugurazione erano presenti il sindaco di Galliera Stefano Bonaldo, i primi cittadini di Cittadella e San Giorgio in BOsco Luca Pierobon e Roberto Miatello, e alcuni medici dei vari reparti dell'ex Ulss 15.

INCONTRO. Insieme per Mano è una onlus padovana, presieduta da Maria Gabriella Conselvan, nata per aiutare le donne operate e favorire l'incontro con altre donne che hanno già superato l'operazione, così da offrire loro l'opportunità di una testimonianza positiva relativa al problema specifico di ognuna.

CORAGGIO. "Oltre" immortala nove giovani donne che ad un certo punto della loro vita hanno dovuto fare i conti con vita stessa. Sonne che con solo tre parole "Cancro al seno" si sono sentite crollare il mondo addosso e la loro vita in un istate è diventata un punto di domanda. Donne che hanno dovuto farei i conti con la chemioteriapia, interventi chirurgirci di quadreantectomia e matectomia e che hanno dovuto trovare la forza, la speranza e il coraggio laddove regava la paura: donne che non si sono arrese.

DOMENICA 6 AGOSTO. La mostra rimarrà aperta nella sala Nobili-Cappello della Villa Imperiale sino a domenica 6 agosto, dalle 9,30 alle 11,30 e dalle 18 alle 21. Ingresso grautito.