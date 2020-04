L'omaggio di Flavio Sax a chi lotta contro il virus: un concerto dalla terrazza del monoblocco

Flavio Bordin, in arte FlavioSax, suonerà il suo strumento, il sassofono, dall’alto di una terrazza del monoblocco dell’Ospedale di Padova alle 13 e 30 della giornata di giovedì 23 aprile. Un gesto spontaneo di solidarietà e ringraziamento rivolto a medici, infermieri, operatori sanitari, amministrativi e tecnici, per quello che stanno facendo per i pazienti e la città di Padova.

Sax e salute

L’artista ha scelto l’Azienda Ospedaliera di Padova come simbolo di tutti i luoghi d’Italia dove, ormai da due mesi, si combatte in prima persona. Renderà omaggio al personale con il suo Sax perché la musica arriva al cuore di ciascuno, unisce e vince le paure.

Bordin

Flavio Bordin si avvicina allo studio della musica all’età di 5 anni e a 10 viene selezionato per accedere al Conservatorio Cesare Pollini di Padova dove studia il clarinetto classico. Dopo 6 anni si diploma e inizia lo studio del sassofono. Durante la carriera si esibisce in palchi nazionali ed internazionali interpretando musica Soul, Funky, Gospel e Pop sia come solista che con il Summertime Choir di Padova. Ha suonato a fianco di artisti come Mario Biondi, Michael Bolton, Anggunn. Si è esibito nell’Aula Nervi in Città del Vaticano al cospetto di Papa Giovanni Paolo II, al Teatro Filarmonico di Verona e al Grand Théâtre de Monte Carlo. Attualmente presenta la sua musica in Italia e in Europa come solista, con il Summertime Choir e con Luca Minnelli.