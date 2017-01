Delitto Noventa, fratelli Sorgato e tabaccaia: chiesto rinvio a giudizio per tutti e tre

Manuela Cacco, Freddy e Debora Sorgato. Sono le tre persone accusate di avere assassinato Isabella Noventa, la segretaria 55enne di Albignasego scomparsa la notte del 15 gennaio 2016. Martedì mattina - come riportano i quotidiani locali - il sostituto procuratore Giorgio Falcone ha firmato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di tutti e tre, dei due fratelli e della tabaccaia veneziana.

CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO PER TUTTI E TRE. Tutti sono accusati dei reati di omicidio volontario premeditato e di occultamento di cadavere. Solo alla Cacco sono contestati anche i reati di stalking nei confronti della vittima, finché era ancora in vita, e di simulazione di reato. I tre futuri imputati devono sostenere lo stesso quadro accusatorio, di conseguenza chi ha la posizione più pesante è proprio Manuela Cacco. Paradossalmente l'unica ad aver collaborato alle indagini. Per quanto riguarda la presunta simulazione di reato, Manuela Cacco è accusata di avere finto di essere stata derubata del cellulare, denunciando il tutto il 15 novembre 2013 alla caserma dei carabinieri di Camponogara. Durante le indagini, invece, sarebbe stato scoperto che quel telefono sarebbe stato utilizzato ancora dalla Cacco, cambiando solo la sim, probabilmente per allontanare da sé i sospetti di stalking (sms e telefonate persecutori nei confronti di Isabella).

CACCO VERSO IL RITO ABBREVIATO. La tabaccaia potrebbe chiedere il rito abbreviato. Lo ha dichiarato ai quotidiani locali l'avvocato difensore della donna, Alessandro Menegazzo. Con il rito abbreviato non si va in dibattimento e l'accusato, in caso di condanna, può contare sullo sconto di un terzo della pena. Evitando in questo caso il possibile ergastolo.