Caso Isabella, rivelazione dalle intercettazioni: "Corpo sepolto molto lontano"

"Il corpo di Isabella sarebbe sepolto molto lontano".



IL GESTO. A dirlo Debora Sorgato che, interrogata esplicitamente dalla madre sulì dove si troverebbe il corpo della segretaria di Albignasego scomparsa nella notte tra il 15 e il 16 gennaio dello scorso anno, avrebbe risposto esplicitamente a gesti che si troverebbe in un posto molto distante. L'indiscrezione è stata raccolta dagli inquirenti durante un colloquio in carcere tra la sorella di Freddy e la madre. Dalle immagini eloquente la risposta della donna che avrebbe alzato il braccio e mosso la mano per indicare un posto in lontananza.



TUTTI GLI ARTICOLI SUL CASO