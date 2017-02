Delitto Noventa, in udienza i fratelli Sorgato e Manuela Cacco: i tre davanti al giudice

Sono accusati di omicidio volontario premeditato e occultamento di cadavere: mercoledì nel primo pomeriggio, attorno alle 14, i fratelli Freddy e Debora Sorgato, e la tabaccaia veneziana Manuela Cacco, compariranno in tribunale davanti al giudice per l'udienza preliminare Tecla Cesaro. Manuela Cacco, inoltre, è iaccusata anche di stalking e di simulazione di reato.



TRIBUNALE. Così mentre nelle scorse ore in extremis sono cambiati gli avvocati, proprio oggi si capiranno le strategie difensive del trio accusato della morte della segretaria 55enne di Albignasego, scomparsa dal 15 gennaio di un anno fa.



RISARCIMENTI. Nel frattempo, nei confronti dei tre indagati, i parenti della vittima hanno presentato le loro richieste di risarcimento danni: 2 milioni di euro per la madre e il fratello Paolo Noventa; 50mila euro per l’ex marito, Pietro Gasparini, secondo il quale dietro l'omicidio di Isabella ci sarebbe l'ombra dell'ex Mala del Brenta.