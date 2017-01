Delitto Isabella Noventa, Manuela Cacco verso la richiesta di rito abbreviato

Potrebbe chiedere il rito abbreviato, Manuela Cacco, la tabaccaia di Camponogara (Venezia) accusata, assieme a Freddy e Debora Sorgato, dell'omicidio di Isabella Noventa. Lo ha dichiarato ai quotidiani locali l'avvocato difensore della donna, Alessandro Menegazzo. Con il rito abbreviato non si va in dibattimento e l'accusato, in caso di condanna, può contare sullo sconto di un terzo della pena. Evitando in questo caso il possibile ergastolo.

VERSO L'ABBREVIATO. L'udienza preliminare potrebbe svolgersi a breve, questione di pochi mesi. L'accusa della procura è di omicidio volontario premeditato e di occulatamento di cadavere: il corpo di Isabella Noventa, infatti, nonostante reiterate ricerche, non è mai stato ritrovato dalla sera del delitto, quando la segretaria 55enne di Albignasego andò a mangiare una pizza con Freddy per poi tornare insieme all'abitazione di lui, a Noventa Padovana. Lì l'omicidio, cui Manuela Cacco non avrebbe materialmente partecipato ma di cui, secondo gli inquirenti, sarebbe stata a conoscenza nelle sue fasi preliminari.

TUTTE LE ACCUSE DELLA CACCO. Per la tabaccaia anche l'accusa di stalking nei confronti della vittima, oltre che di simulazione di reato. I tre futuri imputati devono sostenere lo stesso quadro accusatorio, di conseguenza chi ha la posizione più pesante è proprio Manuela Cacco. Paradossalmente l'unica che ha collaborato alle indagini. Per quanto riguarda la presunta simulazione di reato, Manuela Cacco è accusata di aver finto di essere stata derubata del cellulare, denunciando il tutto il 15 novembre 2013 alla caserma dei carabinieri di Camponogara. Durante le indagini sarebbe stato scoperto che quel telefono sarebbe stato utilizzato ancora dalla Cacco, cambiando solo la sim.