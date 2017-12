Omicidio Noventa, i fratelli Sorgato e Manuela Cacco presentano ricorso in appello

Nel giugno scorso sono stati condannati in primo grado a 30 e 16 anni di carcere per l'omicidio di Isabella Noventa, la segretaria 55enne di Albignasego scomparsa nella notte del 15 gennaio 2016 ed ora, come riportano i quotidiani locali, Freddy Sorgato, la sorella Debora e Manuela Cacco hanno impugnato la sentenza e, attraverso i loro legali, hanno fatto ricorso alla Corte d'assise d'appello. Il ricorso proposto dalla difesa si appellerebbe al fatto che non è stata trovata la prova necessaria per dimostrare il delitto.

Freddy e Debora Sorgato sono accusati di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e di soppressione di cadavere. Per la tabaccaia di Camponogara (Venezia) Manuela Cacco, per la quale il pm aveva chiesto 16 anni e 8 mesi per lo stalking e la simulazione di reato, il giudice ha stabilito 16 anni e 10 mesi.