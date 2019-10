Poliziotti uccisi a Trieste, fiori davanti alla Questura di Padova per gli "angeli in divisa"

"Le mie più sentite condoglianze a tutti voi angeli in divisa". Perché il dramma occorso venerdì 4 ottobre ha davvero colpito tutti: associazioni, colleghi e semplici cittadini hanno reso omaggio ai due poliziotti uccisi ieri a Trieste lasciando nella mattinata di sabato fiori e messaggi di vicinanza e cordoglio (come il suddetto) ai piedi del monumento ai caduti della Polizia di Stato davanti alla Questura di Padova, in piazzetta Giovanni Palatucci.

Il cordoglio

A segnalare lo splendido gesto è proprio la Questura con un post sulla propria pagina Facebook in cui si legge un altro dei tanti bigliettini lasciati: "Questi sono momenti che non si vorrebbero mai vivere. Ogni giorno e ogni notte espletate sempre il vostro lavoro al meglio. Non sono un vostro collega, ma mi sarebbe tanto piaciuto esserlo. Sono un semplice cittadino come tanti altri, che crede in voi e in quello che fate". Il Questore di Padova, Paolo Fassari, dopo aver deposto un mazzo di fiori ha voluto sottolineare «la grande partecipazione politica ma soprattutto quella dei cittadini e la grande vicinanza dell'Arma dei Carabinieri».

Diego Bonavina

Anche l'assessore allo sport Diego Bonavina ha portato personalmente un mazzo di fiori davanti alla Questura. Questo il suo messaggio su Facebook: "Oggi ho deposto un mazzo di rose rosse in ricordo di Pierluigi e Matteo, barbaramente uccisi a Trieste mentre svolgevano il loro lavoro. Il Comune di Padova si stringe e si unisce al cordoglio dei familiari e dei colleghi tutti". Tra i politici recatisi sul posto anche Fabio Bui, presidente della Provincia di Padova, che ha espresso il proprio cordoglio.