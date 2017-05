Omicidio-suicidio in Arcella: uccide la madre con 50 coltellate e si butta dalle scale

Tragedia famigliare mercoledì pomeriggio in via Apollodoro, a Padova. Un 23enne moldavo, Veaceslav Malachi, già noto alle forze dell'ordine per qualche furto, ha ucciso la madre Feodora Malachi, 53enne, con 50 coltellate poi si è ferito con la lama a braccia e gola e si è buttato dalla tromba delle scale.

FURIBONDA DISCUSSIONE. L'uomo è stato rinvenuto agonizzante al piano terra del palazzo. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del Suem 118 intervenuti sul posto. Secondo quanto si è appreso, all'origine di tale gesto, ci sarebbe una furibonda discussione scaturita tra i due alle prime luci dell'alba.