L'on. Covolo: "Aggredita in stazione a Padova". Bitonci: "Non c'è sicurezza"

E’ la stessa onorevole Covolo a raccontarlo: “Avevo valigia, borsa e zaino. Stavo camminando a una decina di metri dai miei colleghi con cui ero arrivata a Padova da Roma, con gli onorevoli Bitonci e Racchella, che erano poco più avanti. Si sono avvicinati in tre e mi hanno colpita. Erano le 19 e 30. Io chiaramente ho urlato il mio disappunto, così i due colleghi si sono accorti che stava succedendo qualcosa. Eravamo subito fuori la stazione. Poi questi si sono avvicinati, visibilmente alterati, ma quando l'on. Bitonci ha palesato l'intenzione di chiamare la polizia se la sono data a gambe”.

Con l'on. Covolo anche Bitonci

Bitonci da par suo è molto scocciato per l’accaduto: “Il dato rilevante è che non ci fosse nessuno. Ho dovuto sbracciarmi per farmi vedere da una macchina della polizia municipale. Non si devono verificare episodi di questo genere”. L’onorevole Covolo non ha comunque sporto denuncia, “anche perché avrei dovuto farla contro ignoti, che senso avrebbe?”.