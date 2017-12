La padovana OONE premiata come startup più innovativa dell'anno al Pedrocchi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

OONE, startup innovativa di Padova, ha ricevuto in sala Rossini al Caffè Pedrocchi il premio Concentrato di innovazione promosso dal Parco Scientifico Tecnologico dell’Università di Padova, per aver contribuito in modo innovativo allo sviluppo d’impresa.

L'EVENTO.

OONE è una piattaforma web dinamica e flessibile che nasce dalla volontà di accompagnare gli imprenditori nelle fasi di export all’estero. Attori del network sono professionisti in materia legale, fiscale e marketing presenti in oltre trenta Paesi nel mondo. L’evento si è tenuto all’interno della cerimonia di consegna dei premi del lavoro e del progresso economico organizzata dalla Camera di Commercio di Padova.

LA STARTUP.

"Un risultato di cui possiamo dirci orgogliosi, - dichiara Davide Sergio Rosin, fondatore di OONE - è una piattaforma semplice e intuitiva che permette di eliminare le barriere geografiche e di migliorare la competitività delle imprese". Grazie a un network di partner validati, ogni impresa può studiare come funziona il mercato estero di interesse e trovare un interlocutore locale che la supporti nell’avvio di un’attività o campagna di marketing all’estero. Il tutto in una comoda videocall. OONE è una startup innovativa made in Padova incubata da Startcube, dipartimento deputato alla crescita di startup competitive che fa capo al Galileo Visionary District, punto di riferimento per l’innovazione e la crescita d’impresa promosso dall’Università degli Studi di Padova.