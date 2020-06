Evaso dal carcere di Torino, operaio viene rintracciato nel Padovano dai carabinieri

Era evaso dal carcere di Torino, è stato ritrovato nella notte del 26 giugno a Este dai carabinieri che lo hanno portato al Due Palazzi di Padova.

La vicenda

Riccardo Battaglia, operaio originario di Catania e residente a Torino, doveva scontare 1 anno e 23 giorni di reclusione per il reato di evasione ed è stato trovato nella cittadina di Este durante la sua fuga. A suo carico ci sono diversi precedenti come reati contro la pubblica amministrazione e contro l'autorità giudiziaria, ma anche in materia di stupefacenti. L'uomo è destinatario di un'ordine di carcerazione emesso dalla Corte d'Appello della città Piemontese. Dopo le formalità di rito è stato trasferito nel carcere Due Palazzi di Padova per scontare la pena.