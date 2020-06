Operaio padovano precipita dal tetto dell'azienda nel Trevigiano: è grave

Incidente sul lavoro nella mattinata lunedì, poco dopo le 9, presso lo stabilimento della "Tubifaber" di via Viazza, a Loria nel Trevigiano. Un operaio, D.R., 32enne di Cittadella, è precipitato dal tetto, cadendo al suolo da un'altezza di circa 6 metri. Ignote le cause dell'incidente, dovute forse ad un malore dell'uomo che è stato soccorso sul posto da medico e infermieri del Suem 118, giunti sul posto con ambulanza, automedica ed elicottero del Suem 118. Per gli accertamenti del caso intervenuti i tecnici del nucleo Spisal del Suem 118 e i carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto (Tv). Le condizioni dell'operaio, ricoverato ora in prognosi riservata presso il nosocomio trevigiano, sarebbero molto gravi.

